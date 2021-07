Première Napo Swim Cup à Ajaccio : une grande réussite

Après la pétanque la semaine dernière, c’est une nouvelle grande manifestation sportive à laquelle ont eu droit les Ajacciens en ce dimanche matin. Une première compte tenu des restrictions sanitaires et des conditions de sécurité.

À l’initiative du GFCA Natation et avec le soutien de la Ville, une centaine de participants se sont élancés dans le golfe pour la première Napo Swim Cup. Un clin d’œil marquant, bien sûr le bicentenaire de la mort de l’Empereur et plusieurs courses au programme avec arrivée au pied de la citadelle : 5000 mètres au départ de Santa Lina, 1500 mètres depuis le Trottel et pour les débutants, une boucle de 500 mètres autour de la citadelle. Trois concepts parmi tant d’autres (avec ou sans matériel, course par équipe...), le « waterl’eau », le « Mareng’eau » et « L’aiglon ».



Parmi les participants, on a noté la présence d’Aurélie Muller, triple championne du monde de 10 km en eau libre et marraine de la manifestation. « C’était une inscription spontanée, explique l’athlète, je voulais terminer ma saison en eau libre, j’ai vu cette course et je n’avais jamais visité la Corse. On a donc tout relié. Découverte et sport. Ce fut un vrai plaisir de nager dans ce lieu paradisiaque et partager avec les gens. J’espère que la manifestation va perdurer dans le temps... »

De son côté, Marie Poletti, présidente du GFCA natation, s’estime plutôt satisfaite de cette première édition. « Une grande réussite, souligne-t-elle, un nombre conséquent de participants, parmi lesquels de nombreux venus de l’extérieur et un très bel engouement avec une compétition dédiée à tous, débutants, nageurs confirmés, athlètes, anciens. On est d’autant plus contents que tout s’est bien passé au niveau de la sécurité... »

Enfin, Stéphane Vannucci, adjoint délégué au sport s’est lui aussi félicité de cette belle épreuve. « Un temps fort pour la Ville. Il convient de saluer Marie Poletti, présidente du club, ses dirigeants et bénévoles. Ils ont mis en place un bel événement avec Aurélie Muller en guise de marraine. La Ville a tout naturellement validé ce projet sportif et environnemental d'envergure. »

Un projet appelé à s’inscrire dans la durée...





Le palmarès au scratch



5000 m

Garçons : Pierre-Yves Bonnafoux (GFCA natation)

Filles : Manon Aussour (GFCA natation)



1500 m

Garçons : Julien Barreau (Carros Natation)

Filles : Maria Francesca Poletti (GFCA natation)



500m

Garçons: Maxime Delaveau (GFCA natation)

Filles : Clara Delaveau (GFCA natation)