Porto Vecchio : une initiative associative pour favoriser l’agriculture locale

Depuis quelques mois maintenant une initiative, pourtant courante mais inédite, a vu le jour dans l’extrême Sud de l'ile . Il s’agit d’un magasin associatif tenu par des producteurs. Ainsi, l’association U Core Paesanu, créée en février dernier à Porto Vecchio, compte à ce jour un peu plus d’une vingtaine de producteurs locaux pour permettre aux Porto Vecchiais de mieux consommer, de mettre en valeur l’agriculture locale.

Dans ce magasin on pratique la vente directe avec un large choix de produits comme des fruits, légumes, fromages, vins, viandes, pains ou encore glaces et huiles essentielles...

Pour financer l’association et couvrir les charges, les producteurs payent une commission sur leurs ventes qui est variable selon l’implication de chaque producteur dans le magasin.