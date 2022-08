Porto-Vecchio : l’immeuble Marcellesi abritera dix logements nouveaux

Voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 11 juillet dernier, les travaux de réaménagement de l’Immeuble Marcellesi, rue Général Leclerc, à Porto-Vecchio cont bientôt commencer.



10 logements nouveaux et un service public de proximité

Jusqu’à lors jamais terminés, les travaux de l’immeuble Marcellesi vont être entrepris pour un montant total de 1 594 672,80 € et permettront la création de dix logements (deux T1, trois T2 et cinq T3) à loyer encadré.

Le programme dispose du soutien financier de la Cullettivià di Corsica à hauteur de 378 000 €, dans le cadre du dispositif « Una casa per tutti, una casa per ognunu ».Une programmation symbolique qui marque également la volonté forte dans la politique municipale quant à la question du logement pour les Porto-Vecchiais. Comme en témoigne Michel Giraschi, Premier Adjoint en charge du Logement, lors des débats en salle du conseil municipal "Cela s’inscrit dans la stratégie globale de la commune en matière de production de logements à l’échelle d’une décennie pour les Porto-Vecchiais. Ces travaux au sein de l’immeuble Marcellesi ont un double objectif : redynamiser et revitaliser le cœur de ville, mais aussi il s’agit de contribuer à la requalification et au développement du parc ."

Ces logements seront attribués pour une période de location de 9 ans à titre de résidence principale sur la base des loyers encadrés de type logement social.

L’idée principale qui se dégage de ce projet est de permettre « à i nosci anziani » de retrouver le cœur de ville. Dans le même temps, ces logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Quant aux enjeux énergétiques, ces derniers seront pris en considération avec un changement des menuiseries extérieures, la mise en place d’une isolation performante et d’un éclairage basse consommation.











En attendant, habillage et covering des façades

Au plan esthétique, en attendant la réalisation de ces travaux, qui participeront à la redynamisation du cœur de ville, des bâches ont été installées sur la façade. Côté rue Général Leclerc, celles-ci font écho à l’exposition « In Portivechju ! » du Bastion de France, tandis que du côté rue Danielle Casanova, celles-ci racontent le programmation des travaux.

Réalisées par le graphiste porto-vecchiais Florent Lopes (lequel à également œuvré à la réalisation de l’exposition « In Portivechju ! »), elles empruntent à « Portivechju di Tandu » les visages de nos ainés et symbolisent par un jeu de couleurs, l’ambition de l »équipe municipale : rendre accessible la cœur de ville Portivechju à tous.