Porto Vecchio : Stella Azara Mariani, une passion senteur safran

« J’ai découvert le safran et la culture des épices par des amis et c’est devenu une passion » souligne la jeune femme de 30 ans. « J’ai tout de suite adoré cette petite fleur qu’est le crocus qu’on rencontre très souvent en randonnée. Elle ne pousse que 3 semaines par an ». En dehors de ses activités professionnelles, Stella suit alors des cours pour obtenir son BP REA, Brevet Professionnel Responsable d'Entreprise Agricole. « Aujourd’hui je suis auto entrepreneuse et je cotise à la MSA ce qui me donne le droit d’avoir une petite exploitation que j’ai appelée Safranisula ».Mais d’où vient le safran ? « Le safran est l’une des épices les plus précieuses au monde. Il s’agit du pistil d’un bulbe, le crocus sativus, une fleur très fragile dont la durée de vie est très courte. On procède ensuite au séchage pour obtenir la poudre qu’on surnomme l’or rouge. Le safran est très cher car la récolte se fait à la main, pistil par pistil, ce qui en fait un produit rare et raffiné. Il faut à peu près 200 fleurs pour 1g de safran. Il faut donc beaucoup de fleurs et beaucoup de temps pour sa culture et sa récolte ».Le safran, nous apprend encore Stella Azara Mariani, est utilisé depuis des siècles, très apprécié pour ses arômes uniques, sa belle couleur dorée et ses vertus pour la santé.« Le safran est bien plus qu’une épice, c’est un ingrédient qui sublime les plats en leur apportant du ​goût, de la couleur et des bienfaits. Le safran est en effet un antioxydant naturel, reconnu pour ses effets apaisants et digestifs ». Il y a quelques jours, Stella a procédé à une récolte et depuis le pistil est en mode séchage. Ensuite elle vendra son safran à des restaurateurs, des amis et sur quelques marchés insulaires. «J’ai en projet de doubler mon exploitation pour produire plus et aussi décliner plus de produits dérivés ». A l’occasion des fêtes de fin d’année, Stella propose même une « Box de Noël Safranée » contenant 0,2g de safran en pistils (pour des plats salés ou sucrés), 23ml de sirop de safran (pour accompagner yaourts, crêpes, gaufres, brocciu..) et 70g d’infusion verveine safranée aux vertus de relaxation.*Contact Ici