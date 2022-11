Porto-Vecchio : Paolo Farina, l'ancien défenseur du Sporting, n'est plus

Né en Sardaigne à Olbia, il a d'abord évolué sous les couleurs de l'Etoile Filante Bastiaise. La fusion avec le SC Bastia, au tout début des années 60 lui a permis d'endosser le maillot du SECB. Paolo Farina devait rapidement s'imposer sur le flanc droit de la défense bastiaise comme un joueur clé et ce durant plus d'une décennie aux côtés de Jean Franceschetti disparu récemment lui aussi, Jeannot Vincenti et Freddy Gandolfi.





Sous la tunique du Sporting il a vécu l'accession en deuxième division en 1965, avant, deux ans plus tard, d'atteindre l'élite nationale. Une accession précédée d'un titre de champion de France de deuxième division.

Son parcours au sein de l'élite hexagonale sera composé de 62 rencontres. Il a fait partie de cette formation du SECB quart de finaliste de la Coupe de France lors de l'année 1967.





Une fois sa carrière professionnelle achevée il a fait un passage au club de Brive en amateur avant de rejoindre l'extrême sud où il a joué dans les rangs de l'AS Porto-Vecchio puis entraîné le petit club de l'AS Conca. C'est d'ailleurs dans la Cité du Sel qu'il goûtait à une retraite bien méritée.

Dans la mémoire collective Paolo Farina fait partie de ses joueurs qui ont façonné l'image du football insulaire.