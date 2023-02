Porto-Vecchio : "Alba in scena" en compétition sur un programme de France 3

« Les Corses sont ambitieux, donc on a l’ambition de gagner », se projette Nicolas Careddu, qui n’avait pourtant pas prévu d’inscrire à son calendrier l’émission de France 3. « En fait, j’ai fait un casting pour participer à The Voice en 2012, puis j’ai renvoyé une vidéo il y a deux ans. Et il se trouve qu’une productrice est tombée dessus, et m’a contacté pour le Grand Concours de la meilleure chorale régionale. » Un heureux hasard qui devrait permettre à son groupe, l’Alba in scena, de bénéficier d’une belle exposition. « On est toute une bande d’amis, mais j’ai constitué un petit groupe de quatre spécialement pour l’émission, et on a gardé le nom », reprend le fonctionnaire, employé à la mairie de Porto-Vecchio.



Pour Nicolas Careddu, Frédéric Bichet, Thomas Lovichi et Marc Pittorru -les quatre représentants de l’Alba in scena- le fossé s’annonce grand entre leurs habituelles fêtes de villages, et une exposition devant des millions de téléspectateurs. « D’habitude, on chante dans les bars, les hôtels, les restaurants… », reprend le leader de la chorale. « On fait un peu de tout : du Goldman, du Cabrel, du Corse, de l’Italien. C’est vraiment une bande d’amis, pour certains, on chante ensemble depuis 15 ans. On a hâte d'y être. »