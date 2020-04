Porto-Vecchio : 30 000 masques FFP2 pour la commune

"Cet achat traduit la volonté forte de notre commune de disposer d’une réserve, en quantité importante, afin de garantir à notre territoire son autonomie en cas de coup dur.

Ce matériel s’adresse à nos professionnels de santé, et à celles et ceux qui sont appelés à assumer une mission de service au contact de personnes malades ou dans un environnement qui imposerait un niveau de protection accru.

Je remercie le chef d’entreprise porto-vecchiais avec qui nous travaillons depuis près de 3 semaines, dont la mobilisation a permis de réaliser cette opération en provenance de Chine dans des délais relativement courts compte tenu de la demande mondiale exponentielle qu’on observe actuellement" souligne le maire de Porto-Vecchio.

"Cet achat massif s’inscrit dans une volonté plus large manifestée aujourd’hui par notre commune qui entend développer de manière importante la fabrication artisanale, sur notre territoire, de masques de protection en tissu à destination cette fois-ci de l’ensemble de notre population, simples particuliers comme commerçants" poursuit Georges Mela.

"Une démarche qui se structure actuellement et qui va bénéficier à plein de l’expérience et du travail considérables réalisés par les petites mains solidaires dont je me réjouis tout particulièrement.

Cette crise sanitaire sans précédent nous a appris une chose, c’est que rien ne doit être négligé quand il s’agit de préserver la santé de notre population. Notre action et nos investissements font aujourd’hui échos à ce commandement" conclut-il