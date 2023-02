Portivechju : une œuvre d'art monumentale pour rendre hommage à Claude Papi

Souvent désigné comme « Le Joueur Corse du Siècle », Claude Papi est né en 1959 à Portivechju et il n’a cessé d’éblouir les amoureux du ballon rond durant toute sa carrière au SECB, club auquel il est resté fidèle toute sa vie.

Meneur de jeu hors pair, il avait le don de débloquer les situations les plus difficiles et fût un acteur majeur de l’épopée européenne bastiaise qui a fait vibrer la Corse entière.



Seul joueur corse a avoir disputé une Coupe du Monde, son talent n’avait d’égal que son humilité et sa discrétion. Ses exploits resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. C’est à l’occasion des 40 ans de sa disparition que la Commune de Portivechju et la Communauté de communes du sud Corse ont décidé de lui rendre hommage, et traduire par une œuvre d’art apposée sur le bardage du Stade Claude Papi, l’immense affection que les Porto Vecchiais lui portaient et lui porteront toujours.



Les deux institutions ont donc lancé un appel à projet aux artistes afin de réaliser une œuvre monumentale. "Ce concours sera un projet de création artistique avec une recherche autour de l'insertion paysagère mais surtout artistique, éducative et sociale. Cette initiative a également pour but de générer de nouvelles appropriations de l’espace et inciter à la fréquentation, notamment par des publics éloignés." explique la direction de la ComCom.