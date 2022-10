Portivechju : succès d’Octobre Rose au complexe du Pruneddu

Une journée sportive et conviviale qui a débuté en deuxième partie de matinée par une marche qui a regroupé près de deux cents personnes. Une journée au cours de laquelle les visiteurs ont pu fréquenter un village santé avec des stands dédiés à l'hypnothérapie, la naturopathie, la médecine chinoise, le yoga et la sophrologie et bien entendu ceux dédiés aux associations, venant en aide aux personnes touchées par le cancer, dont la Ligue contre le Cancer.

A midi a débuté un PInk Nic accompagné par le groupe Suarina.

Une belle ambiance pour cette journée au cours de laquelle la main a été tendue à celles et ceux touchés par la maladie mais aussi à leurs proches.