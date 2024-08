Portivechju : Una bedda festa in (u) Paradisu

La Ville de Portivechju a organisé la seconde édition d'Una Duminica in Paradisu, qui a commencé ce matin à 10 heures dans la forêt di U Spidali. Cette manifestation, initiée l'année dernière, a attiré plusieurs centaines de personnes au site du Paradisu, dont le maire Jean-Christophe Angelini et de nombreux membres du conseil municipal.



Cette année, la brocante a réuni encore plus d'exposants. Les visiteurs ont pu déguster du veau à la broche, faire des promenades à dos d'âne, et les enfants ont profité de jeux et d'animations variés. Le groupe Watermelon a ajouté une touche musicale à la journée.



Ce soir, à 21 heures, une projection gratuite du film "Le Voyage de Chihiro" de Hayao Miyazaki est prévue, en partenariat avec le Complexe Galaxy et Cinéma Paradisu. Une belle manière de conclure cette journée festive sous les étoiles.