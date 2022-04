Portivechju : Un nouveau port de plaisance et des enjeux à plus long terme

Les travaux qui devraient s’étaler sur une période de six années avec, à chaque fois, une interruption du 15 juin au 15 septembre, en raison de la saison estivale, vont permettre au port de la Cité du Sel de passer de 380 à 803 anneaux.

Un projet à taille humaine pour l’Extrême-Sud qui est la première destination touristique insulaire et qui se devait d’avoir un port plus grand afin de developper l'économie bleue. Pour autant ce changement d’envergure, avec ce souci de la mesure et du respect des équilibres, s’accompagne dans le même temps de la volonté clairement affichée de demeurer très vigilant dans le domaine environnemental, s urtout ave c la présence de zones sensibles à proximité immédiate, dont les marais salants, et sur ce sujet, le premier magistrat de Portivechju s’est montré très clair : « pour l’heure l’actuel port , qui date des années 60, ne présente aucune garantie dans ce domaine au regard de sa vétusté, nous veillerons dans ce domaine avec beaucoup d’attention ».



Un port parfaitement intégré à son écosystème en prenant en considération les évolutions climatiques à l’échelle planétaire. I



Une vision à plus long terme

Cet investissement, comme l’a précisé Jean-Christophe Angelini , se situe, t out d’abord dan s un projet de développement de Portivechju en intégrant la vision d’un tourisme durable, mais aussi et surtout toutes les retombées qui seront engendrées le seront au bénéficie des Porto-Vecchiais pour améliorer leur quotidien au travers de la réalisation de projets structurants.

Pour cela la gestion du port de plaisance sera effectuée via une régie municipale et non sur une DSP . De ce fait les retombées du tourisme auront des effets mesurables sur le développement de Portivechju .



Des éléments structurants

Au-delà d’une capacité d’accueil qui sera plus que doublée en passant de 380 à 803 anneaux, le port de plaisance de Portivechju , bénéficiera en termes de parkings de 1.000 places, d’une zone technique de 6.000m2 contiguë à une darse bénéficiant d’une capacité de levage de 12 mètres de large unique en Corse. A cela il convient d’ajouter 2.600m2 de locaux commerciaux communaux et aux alentours de 2.000m2 de locaux de fonctionnement, une nouvelle station d’avitaillement ainsi qu’une nouvelle station d’épuration des eaux usées. Au-delà de ce seul aspect technique, la ville de Portivechju s'est engagée, depuis deux ans maintenant, dans le cadre de sa politique de développement dans une démarche plus vertueuse.

Un projet dont le coût de 105 millions d’ euros bénéficie d’un soutien de l’ État , à hauteur de 20 millions d’euros, dans le cadre du PTIC .