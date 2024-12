Portivechju - Saveurs d'Orient, le goût du partage

Fatima Chiker navigue entre deux rives de la Méditerranée, deux cultures, deux appréciations du monde au cœur de cette Méditerranée berceau des civilisations et carrefour des cultures. Ayant grandi non loin du village de Murateddu, au hameau de Bala, elle incarne cette génération à cheval entre deux civilisations.

Fatima Chiker a évoqué la genèse de la création de Saveur d'Orient.

" En fait, cette activité était le sujet de mon mémoire, pendant mon école de commerce. Je devais créer une entreprise en évaluant tous les aspects: étude de marché, forme juridique, business plan. Je l'ai présenté lors de mon examen de BTS à L'École de Commerce et de Distribution et puis il y avait cette volonté de partager la cuisine orientale, dans toute sa diversité, transmise par mes grands-mères et ma mère. Née à Porto-Vecchio, je suis la troisième génération à Porto-Vecchio. Issue d'une famille Rifaine, j'ai grandi dans un environnement bercé par les traditions culinaires de mes grands-parents. Ma grand-mère et ma mère faisaient cuire le pain dans un four à bois artisanal, tous les dimanches étaient rythmés par de grandes tablées familiales, les mariages et baptêmes orientaux dans la microrégion. À cela il fallait ajouter le fait qu'il n'y avait plus de restaurant oriental à Porto-Vecchio, donc l'idée a fait son chemin".

Circuit court et qualité

Et Fatima Chiker d'évoquer le concept de Saveur d'Orient.

" Il s'agit de proposer une offre de service toute l'année, tous les samedis, et ce sans avoir la nécessité d'un minimum de personnes. Cela permet, également, de répondre aux commandes des personnes âgées, qu'elles soient isolées ou pas. En semaine, les commandes sont prises à partir de six personnes. Les commandes sont préparées sur demande, dans un laboratoire semi-professionnel, de manière à privilégier la fraîcheur des produits en mettant en valeurs les produits locaux, donc les circuits courts hors épices, bien entendu. Je propose les livraisons, également, sur des points relais à Portivechju. Dans le même temps, j'organise des soirées comme cela a été le cas dernièrement au Lodge sur le port de plaisance, ou bien encore Le Bel Ombra et précédemment encore à L'Impatient à proximité de l'Hôtel San Giovanni".

À l'évidence au-delà de l'art culinaire, Fatima Chiker affiche sa volonté de partage à tous les sens du terme.