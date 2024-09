Portivechju : Core in Fronte dénonce le système AirBnb

Au terme de l'explication et des raisons de cette manifestation de mécontentement du mouvement développées par Olivier Sauli, Core in Fronte a rappelé les quatre propositions qu'il a formulées pour limiter la dépossession en matière foncière et dénoncer le système locatif.



Pour Core in Fronte, il n'y a pas d'autres solutions que celles qu'il prône pour sortir du marasme.

" Statutu di residenza di 10 anni pà cumprà una casa, parmissu d’affittu, limitazioni à l’affittu cù un solu mobulatu pà foculu fiscali, cumpetenza ghjuridica à a Culletività di Corsica d’auturizzà lucazioni di mobulati à vucazioni turistica."