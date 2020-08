Porticcio : la pose de la première de l'église aura lieu en décembre

La bonne nouvelle a été annoncée par l'abbé Christophe Boccheciampe en ces termesBien chers amis,Nous voilà arrivés à un tournant de la vie de l’église paroissiale de Porticcio et plus largement de l’église de Corse. En effet construire aujourd’hui une nouvelle église est un défi pour notre temps, qui dépasse notre propre communauté locale, elle est un enjeu pour l’ensemble des chrétiens, qui vont se mettre ensemble pour continuer l’œuvre du Seigneur à travers la construction d’un bâtiment qui fait signe et qui appelle.Il aura fallu plus de 25 ans, de concertations, de réflexions, d’options à prendre pour arriver à la construction de l’église Saint Jean Paul II ici à Porticcio.Je suis heureux avec le diacre Ange-Marie Bastelica mes frères prêtres et diacres du doyenné de vous annoncer que le rêve d’un temps, et sur le point de se réaliser, malgré les derniers petits retards dûs au Covid19.Laisser moi tout d’abord vous rappeler un bref historique au sujet de ce projet depuis mon arrivée sur ce secteur inter-paroissial en septembre 2012.Année 2013 le projet ressort des cartons,Année 2014 première campagne d’information et les premiers dons seront recueillis et mis sur un compte bloqué pour ce projet où 22000€ avait déjà été mis de côté.Année 2015 terrain proposé par la commune de Grosseto-Prugna,Année 2016-2017 nous dépassons les 120000€ et nous confions la gestion du compte au diocèse.Année 2018 « concours d’architecte »pour dessiner la nouvelle église, plus de 19 candidatures.Année 2019 Pré-Bail signé entre l’église de corse et madame le maire de Porticcio Valerie Bozzi, permis de Construire accordé.Entre les promesses de dons et les dons reçus déjà plus d’1 500 000 € sont assurés.Et l’année 2020 par quoi sera-t-elle marquée ?En septembre, les cloches offertes du couvent d’Erbalunga par la fondation des monastères seront récupérées.En novembre appel d’offre pour le chantierEn décembre 1 ère pierre posée par Mgr l’évêque.Alors merci à vous tous, particuliers ou chefs d’entreprise pour le soutien que vous nous témoigniez dans cet engagement financier.Aujourd’hui il reste 1 million d’euros pour clôturer notre première phase, mais nous sommes confiantscar beaucoup attendent le début des travaux pour verser leur participation.Alors comme m’a dit un jour un ami, « il n’y a de règle dans l’amour mais il y a des preuves d’amour... » la construction d’une église doit pousser les chrétiens à la générosité en prouvant qu’ils sont encore capable de se mettre derrière un projet qui est un signe d’espérance pour notre temps.Chers amis merci pour votre soutien que Dieu vous bénisse et vous garde en son amour.Pour donner voici le lien :