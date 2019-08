Porri : Plusieurs vaches abattues en quelques jours

"Nous ne sommes déjà plus".

C'est le cri du cœur d'un internaute qui dit sur Facebook son indignation face au spectacle qui est le sien depuis vendredi matin.

La chasse aux sorcières a commencé"

"Depuis hier matin voilà le spectacle en bas de chez moi," dénonce t-il sous la photo des cadavres cette vache et de ce sanglier gisant sur la chausée.

"Merci les services de l’Etat d’avoir donné carte blanche aux pistoleros locaux : fabriquer une île de grandes surfaces et de tourisme de masse c’est mieux comme culture" dit-il dépité.





Et il ne manque pas d'enfoncer le clou quand on l'interroge directement.

"La vache, non baguée, a été abattue vendredi soir et le sanglier a été jeté à côté de la vache samedi après midi.

La semaine précédente 4 vaches on été abattues dans la même région de Porri en Casinca ."

Selon lui, aujourd'hui "un pseudo justicier rôde dans la région".





Au-delà de cette situation qui a trouvé un grand écho sur le réseau social, il y a ces les cadavres de la vache et du sanglier sont toujours là.

"L’équarrissage est censé passer demain (lundi) mais, depuis vendredi c’est un peu long...

De plus personne n'est monté signaler le danger : la vache est, toujours, en plein milieu de la route."

OK Porri c'est un peu en retrait des grands circuits touristiques, mais quand même...