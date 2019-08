Population en augmentation à Calvi

La dernière enquête de recensement de la population de Calvi s'est déroulée du 1er janvier 2019 au 28 février 2019 et a nécessité le recrutement de 17 agents recenseurs qui ont suivi une formation adaptée à leur mission qui ont été rémunérés par la Ville de Calvi.

Les chiffres officiels sont les suivants:

2014: 5330 habitants

2019: 5796 habitants

soit plus 446 habitants.

Ces chiffres officiels ont leur importance quand on sait que ceux publies par Ville-Data.com font état d'une baisse de la population de Calvi et que ces chiffres qui ne correspondent pas à la réalité sont utilisés à tort sur les réseaux sociaux.