Pollution atmosphérique : augmentation des concentrations en particules fines en Corse

Cette situation est notamment causée par un apport de poussières d’origine sahariennes portées par un flux de Sud. La procédure d’informations et de recommandations a été activée par Qualitair Corse sur l’ensemble de la région.Les modèles de prévisions prévoient une amélioration de la situation pour les journées du 12 et 13 août 2021 : les seuils réglementaires vont probablement être respectés. Toutefois, la procédure d’informations et de recommandations est maintenue car une nouvelle dégradation de la qualité de l’air est prévue à partir de ce samedi 14 août 2021.Il est à rappeler que même si ces poussières d’origine sahariennes sont d’origine naturelle elles présentent un risque pour la santé notamment pour les personnes sensibles et vulnérables. Il est donc conseillé de respecter les recommandations sanitaires.