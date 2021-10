Pôle enfance de Calvi : une structure multi-accueils où "tout est pensé pour l'enfant"

Rappeler l’organisation de la halte-garderie et de la crèche et dans le même temps donner la meilleure information aux parents : le double objectif poursuivi par Sandra Vautier, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse, a été atteint ce mercredi matin.



"Aujourd’hui je souhaitais présenter la structure multi-accueils de Calvi à ceux qui ne la connaissent pas encore" explique d'emblée Sandra Vautier.



La structure qui existe depuis de nombreuses années, a su évoluer selon les demandes et les besoin des parents retenus par la la municipalité.



" Aux débuts de l'établissement, seule la halte-garderie fonctionnait. Mais, nous nous sommes vite développes. Aujourd'hui à Calvi, station balnéaire, nous ouvrons au mois d'août depuis l'année dernière".







Réservée en priorité aux Calvais, certaines places sont cependant accessibles aux personnes résidant dans les villages du bassin de vie de Calvi.



La structure propose de 8h30 à 17h30, toute l'année, sauf pendant les vacances de Noël, trois modes de garde pour plus de services. " Une crèche, c'est à dire sur contrat, sur la journée, une halte-garderie pour 2 ou 3 heures ponctuelles et un accueil d'urgence. Nous travaillons avec la PMI (Protection maternelle et enfantine). Ainsi, si un enfant a de grosses difficultés sociales ou parentales, nous l'accueillons".



Avec ses 60 places , la structure est l'une des plus importantes de Corse.







60 enfants répartis en 3 groupes.



" Il ya d'abord les petits de 3 mois à 12 mois avec 12 places et 10 pour les repas. Les moyens de 12 mois à 24 mois. Au total 23 enfants dont 13 au repas. Et les plus grands de 2 à 3 ans. Un groupe fort de 25 enfants et 15 pour les repas" .



L'encadrement de tout ce petit monde est géré par Elodie Tiberi, puéricultrice et directrice de la structure, aux côtés de 15 agents qualifiés et compétents.



"Il y a l'équipe des puéricultrices infirmières, les éducatrice jeunes enfants, les auxiliaires de puériculture, les agents d'animation titulaires du CAP petite enfance et les agents techniques pour la restauration et le nettoyage " précise Elodie Tiberi.



Tous proposent tou au longe de la journée de nombreuses activités sont proposés. "C'est le premier lieu de sociabilisation en dehors de leur cadre familial" précise t-on sur place.







Ainsi différents ateliers sont aménagés et proposés. Des activités manuelles.

Une fois par semaine, les enfants participent à un atelier cuisine pâtisserie ou encore la baby gym animée par Laura. "Nous avons créé un potager, les familles et les enfants adorent. Ils voient l'évolution de leur fruits et légumes. Ils s'en occupent, les arrosent et les cueillent. ils sont ensuite dégustés sur place ou transformés pendant l'atelier cuisine. Ici tout est pensé et réfléchi pour l'enfant car en crèche, nous ne sommes pas dans l'apprentissage mais plutôt dans l'éveil et l'initiation pour que l'enfant soit épanoui et apprenne à vivre en collectivité" ont-elles ajouté.



Une belle préparation à la vie de "grand"et la rentrée à l'école maternelle…