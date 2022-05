"Pinzutu" entre dans le Larousse

Si vous ne savez pas ce que c'est un pinzutu, le Larousse vous apportera la réponse. Ce mot tant cher aux insulaires pour designer les Français fait en effet partie des termes qui entrent dans l'édition 2023 du célèbre dictionnaire, l'un des deux de référence en France avec Le Robert, qui cette année fête ses 170 ans. Dans sa nouvelle édition, à paraître le 15 juin, il comptera plus de 64.000 mots et quelque 28.000 noms propres parmi lesquels "150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions témoignant tant de la vitalité que de la diversité de la langue française", a indiqué la maison d'édition dans un communiqué paru ce 9 mai.Si la définition exacte de la plupart de ces nouveaux mots n'a pas été dévoilée on retiendra qu'en plus de suivre les tendances à l’échelle mondiale en intégrant des mots tels que wikisme, chick lit ou flow,le Larousse met en avant les spécificités linguistiques des régions. Sont ainsi intégrés au dictionnaire les termes "baignassoute", un mot charentais qui désigne négativement le touriste ou encore l’adjectif "merveilleux,se", qui dans le Nord ou en Belgique qualifie une "pâtisserie composée de deux meringues soudées par de la crème Chantilly (ou de la crème au beurre) et parsemée de copeaux de chocolat" et... évidement Pinzutu, terme qui, selon Le Robert , "désigne celui qui vient de France continentale, autrement dit : « du continent ». Il y a ceux, aussi, qui sont montés à la capitale et qui, redescendant sur l'île de Beauté pour les vacances, se font magagner copieusement par leurs patriotes restés sur l'île. Et, dans ce cas, le sobriquet pinzutu finit toujours par sortir."Donc, maintenant, comme ils disent I Kongoni, "ne nous demandez plus la définition de pinzutu, c'est dans le Larousse."