Pin en feu à Tartagine

Rédigé par C.-V. M le Samedi 6 Juillet 2019 à 16:22

Un autre pin est en feu depuis le début de l'après-midi de samedi dans la forêt de Tartagine, sur le territoire de la commune de Mausoleo, sans doute à la suite d'un impact de foudre. C'est un randonneur qui a donné l'alerte aux services de secours. Pour l'instant le feu est toujours en propagation. Des forestiers-sapeurs vont être héliportés sur place pour essayer d'éteindre l'incendie qui, selon une première estimation effectuée de loin, aurait parcouru entre 200 et 300 mètres carrés. La végétation basse et l'absence de vent préserve pour l'instant le secteur de dégâts plus importants. Plus d'infos à venir.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie