Pietrosella : une raie pastenague observée au Ruppione

de sélaciens de la famille des Dasyatidés , reconnaissables à une queue en forme de fouet, ce qui leur vaut ce nom. Mangeuses de petits poissons et d' invertébrés , elles apprécient les faibles profondeurs et les fonds riches en animaux. On en trouve dans plusieurs régions du Globe, en Méditerranée, sur la côte Atlantique, en Australie et en Polynésie. Elles sont plus fréquentes en milieu tropical et il existe des espèces d' eau douce . En Méditerranée, se rencontre notamment la pastenague commune (D