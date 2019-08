Pietrosella : Les Musicales d’Isolella reviennent en version nomade

15 août : Soirée rock avec le groupe « Plus à l’Ouest » après le feu d’artifice - Espace Isolella – A partir de 22h00



16 août : Trio de musique classique (violons et violoncelle) en acoustique, un trio formé spécialement pour l’occasion et qui se produira sous les étoiles et sous les pins, au cœur de la Pinède de L’Isolella - 20h30



17 août : Incantèsimu : L’Espace Isolella accueillera le trio repéré dans The Voice, spécialistes de la réinterprétation des standards anglais, corse et français. Un mélange de poésie et de tradition corse, ajouté à des harmonies pop, soul, ou encore jazz – Espace Isolella – 21h3





18 août : I Mantini et Hubert Tempête viendront nous enseigner l’art de la macagna, dans le cadre de leur tournée « Macagni in Corsica », en mode cabaret au cœur du village de Pietrosella – Place du village de Pietrosella – 21h30







La saison estivale se clôturera en beauté, par une soirée conviviale et mémorable le 31 août à l’espace Isolella. Le groupe mythique, Diana di l’Alba revient fouler les terres de la commune pour leur seule date sur la région d’Ajaccio. Ils nous présenteront leur nouvel album « A ghjanna di l’incanti » avec une dizaine d’artistes sur scène, mêlant guitare, basse, batteries, violon et certaines des plus belles voix corses.







Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter :

Margaux Paoli (mairie de Pietrosella) – 06 13 26 47 75 – margaux.paoli@pietrosella.fr

Association I TRE ARTI – Facebook : I TRE ARTI