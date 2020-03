Pierre Savelli : « Nous avons fait à Bastia en 6 ans ce que d’autres n’ont pas fait en 50 ans ! »

- Vous venez d’inaugurer la Cité des sciences et le Mantinum. Vos adversaires fustigent des projets qui seraient ceux de l’ancienne mandature. Que répondez-vous ?

- Tout ce qui est excessif est dérisoire ! Il est vrai que les deux premières années, nous avons terminé les projets de l’ancienne mandature. Si peu nombreux ! La preuve, c’est qu’en 2016, il n’y en avait plus ! Leur seul vrai projet était l’Alboru ! Les autres fameuses boîtes bourrées de projets étaient vides ! Le projet Gaudin était un simple parking et une boite vide ! Rien que pour ce projet soi-disant emblématique de l’ancienne mandature, il n’y avait rien dans la boîte, ni plan, ni financement… Rien ! Nous l’avons transformé en un parking bientôt terminé, une école, une crèche, la rénovation du rond-point Moro-Giafferi, la réorganisation du boulevard Giraud, la réhabilitation du boulevard Gaudin avec la suppression des places de parking dès que le parking Gaudin sera ouvert… La même chose pour le Spassimare et l’Aldilonda, nous avons du modifier complètement des plans qui étaient irréalisables ! Le Mantinum, c’est notre projet ! Personne n’en a parlé avant ! Le lieu était un canisite géant, nous en avons fait un endroit unique. Sans parler de la rénovation du Centre ancien et de l’avenue de la Libération qui aurait du être faite depuis longtemps et qui ne l’a jamais été ! Quand on est resté 50 ans aux responsabilités et qu’on n’a rien fait, on ne peut pas revendiquer les réalisations des autres.



- Pourtant tous vos adversaires clament d’une même voix qu’il n’y aura rien dans les cartons de votre successeur ?

- Mais comment peuvent-ils dire cela ? Les projets sur l’îlot de la Poste ou sur la Gare, c’est nous qui les avons initiés. Je rappelle que le vieux projet de la Collectivité de Corse sur la gare n’a jamais vu le jour parce qu’Emile Zuccarelli n’a jamais signé le permis de construire. Qu’ont-ils fait pour Bastia ? Nous, ce que nous faisons, c’est dans l’intérêt général de la population et pas pour untel ou untel ! Nous avons investi 100 millions € en 6 ans, et pas avec des projets qui démarrent à 17 millions € et qui finissent à 25 ou 27 millions € comme le parc Vincetti. Nous avons respecté les enveloppes de départ et autant que possible les délais, même s’il y a eu des retards causés par les intempéries. Ils peuvent dire que nous n’avons rien fait, ils peuvent essayer de tordre la vérité, mais elle ressort toujours !



- Alors, quel est votre programme pour la prochaine mandature ?

- Nous avons décliné dans un document de 52 pages notre ambition pour Bastia, notre vision de ce que sera notre ville dans 30 ans. A partir de cette vision à long terme, nous savons où nous voulons aller. Nous avons phasé des projets, certains sont déjà dans les cartons et prêts à sortir. L’objectif, c’est de récréer du lien. Comment ? Par la mobilité et les transports en commun, en permettant aux gens de venir en ville, mais de garer leur voiture en périphérie. Par la reconnexion entre les quartiers. La mairesse de Paris veut faire de Paris, la ville du quart d’heure, nous nous voulons faire de Bastia, la ville des 5 minutes en fonction du mode de déplacement choisi. Notre priorité, c’est aussi construire une école à Cardo, réhabiliter l’école Desanti, créer une salle de restauration à l’école Défendini... Le projet de la gare prévoit 900 places de stationnement, des bureaux et des logements. L’îlot de la Poste accueillera des commerces, des logements, des bureaux et un hôtel.



- Tout le monde évoque le déclassement de Bastia que l’on vous impute en partie. Comment y remédier ?

- C’est incroyable de nous imputer le déclassement ! Ceux qui nous ont précédés à la mairie ou à l’Exécutif de la région, qu’ont-ils fait pendant tant d’années pour Bastia ? Qu’ont-ils fait en 1992 quand la Collectivité et 7 offices et agences ont été créés ? Qui a tous mis à Ajaccio ? Nos opposants aujourd’hui, qui étaient aux responsabilités hier, ont la mémoire courte ! Il suffit de voir à quel niveau était Bastia en termes de population en 1975 par rapport à Ajaccio, et de comparer. En 1975, il y avait 3 000 habitants qui séparaient Bastia d’Ajaccio, en 2014, il y en avait 25 000 ! Depuis 2014, depuis que nous sommes aux responsabilités, la population bastiaise a augmenté de 3 000 habitants. Pour la première fois de son histoire, la ville a dépassé 45 000 habitants. Tout n’est pas gagné pour autant, mais on va appuyer dans ce sens. Ensuite, une ville ne vit pas parce qu’elle a de l’administration ! Sinon Bonn, qui a été capitale pendant 40 ans, serait la première ville d’Allemagne ! Il faut une activité économique élevée et que toutes les conditions du développement économique soient remplies. Enfin, la mixité sociale est notre crédo. Ce n’est pas nous qui avons fait des quartiers avec seulement des logements sociaux et des quartiers sans aucun logement social. Nous sommes en train d’essayer d’inverser la tendance avec des logements sociaux en centre ville et des logements d’accession à la propriété et de meilleur standing ailleurs.



- Le sujet brûlant est comme en 2014 le port de la Carbonite. Les autres listes nationalistes vous reprochent de ne pas être clair sur le sujet. Quelle est votre position ?

- La question du port sera tranchée rapidement par un grand débat public qui, cette fois-ci, ne sera pas confisqué. Il y a deux scénarii : un faisable et l’autre complètement fou. Le projet fou, c’est un port pour 9 millions de passagers, qui ne correspond pas du tout aux besoins de la Corse d’aujourd’hui, ni à celle de demain, c’est 100 hectares de posidonies rayées d’un coup de plume… Ce n’est pas possible ! Il reste deux projets faisables : Portu Novu ou l’agrandissement du bassin Saint-Nicolas. Tous ces éléments et leur impact environnemental, ainsi que le coût parce que le port sera financé par l’argent du contribuable, seront donnés aux Bastiais et aux Corses qui se prononceront. Nous passerons, si c’est possible, par voie référendaire pour consulter les Bastiais, la population de l’agglomération et même les Corses pour savoir ce qu’ils veulent.