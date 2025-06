Pierre Brignole publie un 5e recueil d’adages, entre lucidité et légèreté

Paru il y a quelques jours aux éditions Baudelaire, Le savoir des adages marque la cinquième publication de Pierre Brignole dans cette série débutée il y a quelques années. Après Les adages à la portée de tous, Les adages à la portée du cœur, Les adages avec l’âge et Mes adages avec leur morale, ce nouveau volume poursuit la veine mordante et lucide qui a fait le succès des précédents.



Chaque adage, concis et percutant, invite à une réflexion sur soi et sur le monde. Derrière des formules ciselées se cache une volonté assumée de « questionner nos certitudes » et de « souligner les paradoxes de notre époque », comme le souligne l’auteur. Loin de simples maximes figées, ces pensées jouent avec les mots et l’esprit, entre ironie, gravité et légèreté. « Cet ouvrage s’adresse autant aux amateurs de citations qu’à ceux en quête de sagesse ou de traits d’esprit à partager », explique Pierre Brignole. Le style, direct et accessible, mêle finesse d’observation et regard critique sur la société, dans une langue qui se veut aussi plaisante à lire qu’inspirante à méditer.



Autodidacte, l’auteur bastiais débute sa carrière artistique en 1966, en chantant à La Closerie des Lilas, à Montparnasse, où il se produit notamment devant Jean Sablon. Inspiré par les grandes figures de la littérature – Baudelaire, Rousseau, Hugo – il se tourne progressivement vers l’écriture, entre poésie, textes et chansons. Aujourd’hui, avec ce cinquième volume, il continue à tracer un chemin original, mêlant art de la formule et plaisir du mot juste.



À lire comme on déguste une glace en plein été, ou comme on sirote un cocktail en terrasse, Le savoir des adages offre une respiration bienvenue en ces temps parfois saturés de certitudes.