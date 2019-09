Piana : Adieu à Bastia

"Lundi soir à 18h30 le Piana a effectué son dernier voyage au départ de Bastia pour Marseille.

C’est peut être et même sûrement la dernière fois que nous verrons ce magnifique navire et son équipage à quai dans son port d’attache ..

A partir de mardi ce navire sera sur la ligne Marseille-Porto Vecchio pour 15 mois et après il va sûrement disparaître des lignes de Corse et son équipage « corse » avec ...





Un navire qui a 8 ans et qui est donc le navire le plus récent sur les lignes corses et qui a couté 150 ME construit spécialement pour le port de Bastia et ses contraintes. Puissance maniabilité, manœuvrabilité : tout y est fait pour naviguer et accoster dans son port d’attache par tous les temps .

Il sera remplacé par le Vizzavona un navire de Corsica Linea qui a 20 ans et qui n’est pas adapté au port de Bastia.

Nous allons pas tarder à nous en apercevoir dès que viendront les premières tempêtes et qu’il fera des ronds dans l’eau devant le port de Bastia sans pouvoir accoster.

Les transporteurs vont s'en mordre les doigts ..

Des choix politiques on été faits en Corse. On ne reviendra pas là-dessus, ça serait trop long mais le constat est là et le plus bel outil naval au service de la Corse et des Corses va se retrouver sur une ligne où il va transporter une quarantaine de remorques et une centaine de passagers par jour alors qu’il peut transporter 180 remorques et 800 passagers dans un luxe inégalé ...



Le Piana quitte donc son port d’attache et ses marins, par la même, leur port de résidence où ils arrivaient à concilier vie de marin et vie de famille et que dire des sédentaires livrés à eux mêmes...

Certainement le remerciement de la Corse à ses marins et à cette compagnie exemplaire qui a navigué jour et nuit pendant les nombreuses grèves de feux SNCM pour que le fret arrive et que l’on ne meurt pas de faim…"