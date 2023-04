Pesca Passione : dans le Valincu les pêcheurs de loisirs se rassemblent

Ils sont pêcheurs à la ligne, sous-marine, à la grande canne, ou encore en bateau.

Une cinquantaine de passionnés de pêche récréative et amoureux de la mer font partie depuis le mois de mars de l'association Pesca Passione née dans le Valincu pour "porter leurs voix" et "répondre aux attaques dont ils sont parfois victimes.

"L’ambition de cette association est de représenter et défendre l’ensemble des pêcheurs de loisirs et les magasins revendeurs d’articles de pêche et de chasse sous-marine qui sont eux aussi des passionnés de pêche, de la mer et sans oublier que ce sont des entreprises donc il y a des enjeux économiques." explique Éric Sivry, qui a été nommé à la tête de Pesca Passione.



Respectueux de la mer, de son écosystème et "de tous ceux qui la pratiquent", les adhérents à cette nouvelle structure souhaitent ainsi représenter la pêche de loisirs dans sa diversité, mais aussi participer aux processus de gestion et protection des espèces marines "nous souhaiterions donc être assis à la table avec les scientifiques des plateformes de recherche, les représentants de la Direction régionale de la mer et du littoral de Corse, les pêcheurs professionnels, car grâce au temps que nous passons sur et sous l’eau, nous avons des informations à partager et en tant qu’acteur de la mer et citoyens corses il nous semble que nous avons le droit de nous exprimer et donner notre avis concernant plusieurs sujets." détaille le président.





Une pêche durable

"Parfois on est accusé à tort d'abus de pêche, ces accusations nous salissent et mènent à des « réglementation-sanctions » qui doivent cesser", dénonce le Proprianais qui pratique ce sport-loisir depuis des décennies. Ce que l'on veut, par contre, c'est pouvoir pratiquer une pêche durable en Corse et l’enseigner à nos enfants."



Favorables à des réglementations cohérentes et "contre toutes formes de braconnages et de pollutions." les membres de Pesci Passione souhaitent "montrer le vrai visage des pêcheurs et chasseurs de loisirs."