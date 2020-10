Peri : L'antenne de la discorde

Lundi 12 Octobre

cette maudite antenne est livrée sur site à San Larenzu Vecchju, à Peri, ce jour, vers 14h30. Une partie de son assemblage a été effectuée afin de procéder à un hélitreuillage demain pour son installation sur sa dalle de béton.

Pour notre part, nous étions mobilisés sur le site.



Mardi 13 Octobre

Nous nous opposons à l'hélitreuillage, sans aucune violence, ni verbale, ni physique et en présence de la gendarmerie.

Vers 11 heures l’antenne est chargée et quitte le village. Pour où ?

Aux alentours de 14h30, elle revient, nous nous opposons une nouvelle fois à son installation malgré la présence d’un huissier de justice et de la gendarmerie.

L'antenne est à nouveau chargée et repart à 15 heures.

Free devrait déposer un recours au tribunal et si cette requête n’est pas rejetée, l’antenne pourra être installée, et si nous voulons nous opposer au montage, cette fois, les forces de l’ordre pourront « manu militari » nous y empêcher.





Depuis l’été 2019 cette antenne a emprunté 6 fois la D229 !

Pour rappel ;

J'ai déposé le 15 Juin 2019 devant le Tribunal Administratif de Bastia une requête en annulation de permis de construire. Par Ordonnance du 14 septembre 2020 ma requête a été rejetée.

En effet, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité́, être accompagnées du titre de propriété́, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à̀ établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant »