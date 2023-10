Pene in capu : la guerre des tranchées

On pourrait qualifier la route départementale 80 de route-martyre.Tranchée pour la pose de la fibre.Tranchée par EDF pour la pose d'une ligne électrique souterraine.Et maintenant tranchée et travaux d'Acqua Publica. Ceux-là vont s'étendre de la sortie nord de Santa Maria di Lota à Pietranera.Il ne se passe jamais plus de 2 ans sans que la RD 80 soit éventrée par des travaux qui se caractérisent par leur longueur et les désagréments qu'ils occasionnent aux nombreux usagers de cette route empruntée des milliers de fois par tous les habitants du Cap Corse.Attention loin de nous l'idée de nous opposer à l'amélioration de la qualité de la vie de tous ceux qui ont fait le choix de résider au nord de Bastia.Il s'agit, en effet ici, de remplacer les tuyaux de 150 mm, vieux d’un demi-siècle, fait dans un mélange de fibre de ciment et d’amiante, desservant tout le secteur par des canalisations en fonte de 300mm. Au terme de travaux prévus pour durer deux ans et demi, cette rénovation permettra d'améliorer, sur près de 3 kilomètres, le réseau d’Acqua Publica, la régie chargée de la distribution et de la gestion de l’eau potable dans la Communauté d’agglomération de Bastia.Soit.Mais à l'heure des premiers coups de pioche, prévus pour début novembre, on est quand même en droit de poser la question de savoir pourquoi de nouvelles tranchées après de nouveaux travaux.Les chantiers, nous l'avons dit, se sont succédé : la fibre, EDF, l'éclairage public et aujourd'hui l'eau.Mais à l'évidence, il n'est jamais venu à l'idée à personne de se mettre autour de la même table pour mener tous ces travaux de concert.Un peu comme si on voulait se livrer à une guerre des tranchées sans se soucier des travaux passés ou à venir.C'est vrai qu'il vaut mieux percer quatre tranchées qu'une seule. Il est tout aussi vrai qu'il vaut mieux mener quatre chantiers l'un après l'autre plutôt que de mobiliser tous les intervenants sur une seule et même période. Il est encore plus vrai qu'il vaut mieux mettre quatre fois à cran plusieurs milliers de personnes que de bousculer une fois leurs habitudes.Oui, la guerre des tranchées se poursuit de plus belle.On ose seulement espérer que les prochaines seront précédées d'une longue et bonne période de concertation.Merci pour les futurs habitants de cette belle microrégion !