Pene in capu - Un peu d'humanité

Entendons-nous bien.

Il n'est pas question ici de célébrer le stationnement à contresens dans les centres-ville et pas davantage de montrer du doigt les policiers municipaux qui accomplissent un travail difficile pour faire respecter le Code de la route et les règles, strictes, du stationnement.



Dans nos villes où l'indiscipline est générale, il des situations qui, par-delà le je-m’en-foutisme général, méritent un autre regard, des attitudes moins rigides et juste un peu de mansuétude.

On sait bien que la réglementation routière française stipule qu'au sein d'une agglomération, les véhicules à l'arrêt ou stationnés doivent être placés dans le sens de la circulation. Et qu'à défaut les contrevenants peuvent être sanctionnés par une contravention prenant, le plus souvent, la forme d'une amende forfaitaire d'un montant de 35 euros, sans entraîner de retrait de points sur le permis de conduire.



Mais il est des fois où peut-être il faudrait essayer de comprendre pourquoi tel véhicule garé, certes à contresens, n'a pas bougé de sa place de stationnement depuis plusieurs jours. S'enquérir de l'identité de son propriétaire. Essayer de le prévenir. Ou le mettre en garde contre les conséquences de son attitude.

Avec les moyens d'investigation dont tous les services disposent aujourd'hui, ce ne devrait pas être une tâche insurmontable.

Ce serait bien plus humain que d'appliquer au quotidien toujours la même amende surtout lorsque cette avalanche de PV tombe sur la tête d'une mère de famille qui lutte en permanence au quotidien pour élever, seule, ses deux enfants.

Un peu d'humanité, on doit savoir, encore, en faire un peu preuve en Corse, non ?