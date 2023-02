Pene in capu - State in casa

Ce n'est pas parce que le soleil est de la partie et qu'il est généreux du nord au sud de l'île, que l'on peut se permettre tout et n'importe quoi sur ses sites les plus élevés ainsi que sur ceux que l'on dit emblématiques

Il est vrai que sous le soleil le manteau neigeux qui s'est installé sur les sommets de Corse est splendide et que le spectacle qu'il offre aux regards des randonneurs est d'une rare beauté.

Il n'en demeure pas moins que même lorsque Dame Nature aime à se donner sans retenue, les pièges dont elle recèle, risque de se refermer, y compris sur les promeneurs des sommets les plus aguerris.



"La montagne, ça se gagne" soutient un slogan dans l'air du temps. Nous dirons plutôt qu'elle se mérite. On ne peut pas, c'est vrai, s'y aventurer n'importe comment. Et pas davantage sans disposer de tout l'équipement nécessaire pour faire face aux problèmes qui pourraient surgir à plusieurs milliers de mètres d'altitude. À défaut, on met, il faut le dire, sa vie en danger et ce n'est pas, convenons-en, le but d'une balade hivernale.





Mais lorsque cela arrive, il n'est pas d'autre solution que de solliciter, penaud que l'on est devenu, les secours disponibles, permanents, performants, rompus aux sauvetages les plus difficiles et, ce qui est plus remarquable encore, d'une incroyable modestie.

Merci, messieurs du Peloton de gendarmerie de haute-montagne de de Corse et des équipages des hélicoptères Dragons 2B et 20 de la Sécurité civile.





Quant à vous amateurs de randonnées sur le toit de la Corse, évitez de vous adonner à cette discipline en... amateurs en mettant en danger votre vie ainsi que celles de ceux qui vont se porter à votre secours.

Le prix à payer pour de tels drames, que l'on a, hélas, déjà, connu chez nous, serait, une fois encore, insupportable pour tout le monde !

Allora, state in casa !

Oui, restez à la maison.