Pene in capu - L'eau, c'est la vie ?

"L’eau n’est pas nécessaire à la vie, elle est la vie". Antoine de Saint-Exupéry a résumé en une phrase l’essence même de l’eau : elle est à la fois le creuset originel et l’élément primordial de la vie.

Et de cette eau, nous n'en manquons guère. Nous laissons même couler...





On est bien d'accord : les épisodes pluvieux comme celui que la Corse vient de connaître se font plus rares et les conséquences engendrées par leur diminution régulière, posent désormais de gros problèmes en période estivale.



Mais si les vannes célestes s'ouvrent moins souvent, elles n'en sont pas moins généreuses.

Et si l'on sait de longue date qu'il pleut davantage, en quantité en Corse qu'en Bretagne ou en Normandie, ce n'est pas pour autant que l'on a vraiment pris conscience que cette eau, qui nous tombe subitement et en abondance, sur la tête est précieuse.

Il n'est que de se pencher sur les derniers relevés pluviométriques - 214 mm soit 241 litres au mètre carré à Campile - et de voir cette eau s'écouler furieusement de nos rivières, de nos fleuves, de nos mille et une cascades pour prendre conscience qu'elle abonde plus que ce que l'on pense. Elle est tellement abondante que l'on songea même, naguère, à voler au secours, sur ce plan, à la Sardaigne asséchée.

Mais depuis beaucoup d'eau a coulé sous les... ponts de Corse. Nos voisins sont devenus autonomes.



Chez nous, l'eau fuit au Nord, au Sud, à l'Est et l'Ouest vers la mer, et l'été venu on scrute vainement le ciel à attendre la pluie salvatrice malgré la quinzaine d'ouvrages réalisés à travers l'île et les solutions auxquelles on travaille.





Ici qui ne montre pas du du doigt la situation en proposant des solutions ?

Qui n'appelle de tous ses vœux la réalisation de barrages et retenues pour constituer des réserves ?

Mais qui, comme pour les déchets, ne va pas s'opposer à leur réalisation si, demain, ces structures dont nous auront tant besoin dans quelques années, venaient à heurter le regard des plus chauds partisans de cette politique ?







Oui, l'eau c'est la vie.

Mais la laisser s'échapper de la sorte, c'est quoi ?