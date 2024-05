Pékin Express inspire une randonnée caritative à Rutali

Marcher pour la bonne cause. Dimanche 2 juin, une randonnée sera organisée par les équipes du Samu de Haute-Corse. Le départ se fera de la Chapelle de Santa Chjara, à Rutali, dès 10 heures. Et, à mi-parcours, se trouvera un stand fournissant de la nourriture, tenue par Jessica et Patricia, le tandem finaliste de la 18e édition du jeu télévisé Pékin Express. La cotisation de 20 euros par participant - demandée lors de l’inscription qui se clôturera le 30 mai prochain -, sera entièrement reversée à l’Inseme, une association insulaire qui vient en aide aux familles corses ayant besoin de se rendre sur le continent pour des raisons médicales.Cette journée s’inscrit dans la continuité d’une compétition lancée en 2023, nommée MédikExpress. Créé par les organisateurs de la randonnée, l’événement s’est inspiré des codes du célèbre programme d’aventure de M6. Cette année, l’aventure revient pour une nouvelle édition. Ainsi, les 22 et 23 juin, 20 binômes s’affronteront pour décrocher la victoire sur les routes de Haute-Corse. « Il y a une quinzaine d'épreuves, que [les candidats] découvriront au fur et à mesure », explique Stéphane Ponce, pompier au CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) de Furiani, et encadrant lors de l’événement. Tout comme à la télévision, les équipes - issues du personnel hospitalier -, doivent effectuer le parcours le plus rapidement possible, « en stop et sans argent ». Le tout, au départ de Saint-Florent.