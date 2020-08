Pascal Lelarge, nouveau préfet de Corse : « mon objectif est de m’inscrire dans la durée »

Arrivé la veille et déjà « dans le bain » de ses nouvelles fonctions, Pascal Lelarge, préfet de Corse, a déposé ce mercredi 19 août une gerbe à la mémoire de Claude Érignac en préfecture, puis une seconde au monument aux morts place Campinchi à Ajaccio, aux côtés du maire Laurent Marcangeli, du député de la Corse-du-Sud Jean-Jacques Ferrara et de représentants de l'État tels que la rectrice Julie Benetti.



Interrogé sur sa feuille de route, Pascal Lelarge donne le ton : « Je m’inscris dans la continuité de Franck Robine », son prédécesseur. C’est donc dans cet état d’esprit que le nouveau préfet compte aborder les dossiers brûlants de la rentrée. Avec, en premier lieu, la crise sanitaire : « Toute l’Europe est concernée par une situation qui est très évolutive » indique t-il. « Ce qui entraine une série de questions, sur la préparation de la rentrée scolaire, sur l’économie, sur la saison touristique qui n’est pas terminée… ». Sans entrer dans les détails, Pascal Lelarge tient surtout à expliquer son objectif : « La situation sanitaire pour la rentrée reste incertaine mais l’objectif est la plus grande agilité possible pour s’adapter et voir comment le corps social réagit ». Une adaptation nécessaire car le préfet le reconnait, « la Corse n’est pas un territoire comme un autre ».



Autre dossier sur la table, les questions de sécurité : « Sécurité au quotidien, sécurité civile, ordre public ». Sujets sur lequel le préfet indique vouloir être « réactif ». Pour autant, ses priorités ne sont pas encore fixées : « Il faut d’abord que j’en parle avec les élus, mes priorités ce sont aussi les leurs ». Car au-delà des dossiers évoqués, c’est surtout sur la méthode de travail que Pascal Lelarge souhaite insister : « Mon objectif est de m’inscrire dans la durée », assure t-il, et, pour lui, « cela passe par un dialogue avec les élus ». Une volonté de concertation prégnante dans le discours du nouveau préfet : « Nous devons travailler en commun car il y a des sujets partagés : par exemple pour ce qui relève de la sécurité, la prévention de la délinquance revient aux maires ».



Pour l'heure, Pascal Lelarge a déjà pu s'entretenir avec le maire d'Ajaccio et le député de Corse-du-Sud. Il sera à Bastia la semaine prochaine, pour une rencontre avec le président de l’Exécutif Gilles Simeoni, prévue mardi 25 août.