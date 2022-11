"Pas d'eau, pas de courant" : les gens du voyage sur un parking à Mezzana

En attendant une réaction des pouvoirs publics, c'est la grande débrouille malgré l'insalubrité du lieu. "Tous les bébés sont malades à cause du froid et ont comme des bronchiolites, s'inquiète la jeune femme qui représente les occupants du parking. On a des gens malades et l'infirmière ne vient plus..." Sans eau ni électricité, la galère a un coût moral, sanitaire et financier. "On a pris un groupe électrogène pour au moins essayer de se chauffer mais ça utilise du gasoil donc ça revient très cher, regrette Océane Catta. Mais on n'a pas de douches alors chacun se lave comme il peut, à la bassine..."



Muette depuis la prise de parole de son président Stéphane Sbraggia face aux gens du voyage il y a dix jours, la CAPA ne souhaite toujours pas communiquer, dénonçant simplement "l'occupation illégale d'un terrain au niveau du parking-relais de Mezzana par les gens du voyage."



L'instance avait indiqué en début de semaine "rechercher un terrain avec le soutien de l'État, de la région et de la CCI", mais aucune avancée ne semble pour le moment être envisageable.