Parlami Corsu : un nouveau site pour apprendre le corse

Pierre BERETTI le Samedi 17 Septembre 2022 à 20:04

La CAPA et la Ville d’Ajaccio ont dévoilé ce samedi 17 septembre le nouveau site Parlami Corsu décliné également en application mobile. Il propose un contenu riche et varié en langue corse avec également de l’audio et de la vidéo au programme.