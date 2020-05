Parents d’élèves de Lucciana-Mariana : non à la rentrée le 18 mai dans les collèges

Le communiqué

A la suite de notre communiqué du 2 mai 2020, nous, parents délégués renouvelons nos inquiétudes. Nous maintenons notre position sur le report de la rentrée à septembre 2020.

Le 7 mai dernier, Mr Talamoni, Président de l’assemblée de Corse a présenté une motion demandant le report de la rentrée scolaire à septembre. Cette motion a été adopté par l’assemblée de Corse ce qui écartait une probable ouverture, qu’elle soit partielle ou totale des collèges et lycées.

Les dernières démarches effectuées par les chefs d’établissements des collèges prétendant une éventuelle ouverture au 18 mai 2020 ne correspondent pas au respect de cette décision et vont à l’encontre de la Collectivité de Corse propriétaire des murs.





La position prise jusqu’à ce jour par les différentes structures qu’elles soient étudiantes, associatives, syndicales et celle des parents délégués n’est toujours pas entendue ni prise en considération par le rectorat de Corse.

Cette ouverture, même partielle, demande une présence physique des professeurs qui ne pourraient plus assurer le suivi pédagogique en distanciel de leurs élèves.





De ce fait les élèves restant à domicile ne bénéficieraient plus de leurs professeurs et cela nous est inconcevable.

De plus les conditions sanitaires n’étant pas réunies, l’accueil des élèves serait limité, il ne s’agirait plus donc d’école inclusive mais d’une sélection d’élèves dont les critères ne pourraient être justifiés et nous porteraient sur une vision d’école exclusive.

Nous comprenons cependant que des enfants soient en difficultés scolaires ou familiales, mais cela ne justifie pas le choix d’une ouverture précipitée.





L'épidémie étant toujours active et anxiogène nous réitérons notre position sur une non-réouverture des établissements secondaires qu’elle soit totale ou partielle et apportons notre soutien à l’exécutif et à l’assemblée de Corse.

Notre inquiétude demeure toujours et nous restons soucieux de la santé de nos enfants, de leurs familles, du personnel éducatif et administratif, des agents de la collectivité et des professeurs.





De ce fait nous demandons aux chefs d’établissements, à Mme la Rectrice et à Mr le DASEN de revoir leur position et d’organiser leurs efforts afin de préparer au mieux la rentrée de septembre, qui s’annonce à ce jour de toute évidence inhabituelle.