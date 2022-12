Parcoursup 2023 : ce qui va changer cette année

Avant un démarrage des inscriptions le 18 janvier, le site d’information de la plateforme d’admission post-bac Parcoursup a ouvert ce mardi 20 décembre aux candidats, tentant de répondre au stress occasionné par cette étape de fin de scolarité.

La plateforme est souvent pointée du doigt pour son manque de transparence et se dote ainsi de nouvelles fonctionnalités : des fiches de formations plus fournies et un nouveau moteur de recherche. "Pour répondre aux attentes des usagers, le moteur de recherche et les fiches de formation de Parcoursup aideront les candidats et leurs familles à mieux connaître les formations et à faire leurs choix de manière éclairée", explique le ministère de l'Enseignement supérieur dans un communiqué.

Ainsi, un moteur de recherche plus simple à utiliser et plus intuitif a été développé. Il permet notamment de consulter les fiches de formation. Celles-ci, jugées "difficiles à comprendre par 25 % des élèves ayant postulé sur Parcoursup en 2021-2022*, sont repensées pour être "plus claire, plus riches et plus transparentes", selon le ministère.



Nouvelles fiches de formation Les fiches de formation affichent désormais clairement la présentation de la formation, son statut (public ou privé), sa nature (sélective, non-sélective, en apprentissage), les frais de scolarité, ou encore les dates des journées portes ouvertes. On trouve aussi les informations sur le taux d’insertion professionnelle après la formation (pour les BTS) et les données sur le profil des candidats classés l’année précédente.



Nouvelle rubrique sur les critères d'admission



Dans un objectif de transparence, une rubrique "comprendre les critères d’analyse des candidatures" voit aussi le jour. Cette nouvelle rubrique détaille les critères sur lesquels se basent les formations pour accepter ou non un dossier, ainsi que l'importance de tel ou tel critère par rapport à un autre. "L’ensemble de ces évolutions vise à rendre le processus plus prévisible et ainsi réduire le stress ou l’effet de surprise, facteur de stress pour les lycéens et leurs familles", poursuit le ministère.



Ensuite, dès le 18 janvier, les élèves pourront commencer à enregistrer leurs vœux à destination de plus de 21 000 formations reconnues par l’État. Ils auront jusqu’au 9 mars pour formuler ces vœux.