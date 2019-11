Pà Portivechju : un meeting pour écouter et s'unir

« Nous désirons pour Porto-Vecchio construire un projet collaboratifet ouvert. Le meeting en ce sens n’est pas là pour rassembler nos soutiens mais pour lancer dans le sillage de ce meeting des discussions et que tous ceux qui veulent construire Porto-Vecchio pour leur enfants viennent participer » continue Jean-Christophe Angelini.« Ces rendez-vous sont des moments importants et nous demandons à Porto-Vecchio d’être présent. Dans une logique d’ouverture et de rassemblement, nous ne voulons pas de clivages, quels qu’ils soient, nous nous rassemblons pour le bien de notre ville et plus largement de notre région » poursuit-il.



Ecouter et s’unir

« Nous sommes présents pour l’ensemble des porto-vecchiais et il est très important de ne pas se diviser, nous devons garder à l’esprit que quel que soit le résultat d’une élection il y a des perdants mais c’est également avec eux qu’il faut construire l’avenir de Porto-Vecchio » ajoute Jeanne Sromboni.



Agir pour le bien commun et n’oublier personne sont d’autres volontés que porte Pà Portivechju. « La jeunesse nombreuse ne doit pas être oubliée non plus, et c’est a ce titre que nous invitons les jeunes à venir participer. L’appel à la mobilisation les concerne pleinement. Nous avons besoin de nous rassembler pour construire un avenir commun » explique Petru-Antone Vesperini. « Précédemment des discussions ont été closes de la volonté de certains, nous voulons ouvrir le dialogue à tous et permettre aux porto-vecchiais d’aborder tous les sujets de leur vie » ajoute Michel Giraschi





Le meeting de vendredi soir se tiendra au centre culturel de Porto-Vecchio.

C’est sous le signe du dialogue, de l’écoute et du rassemblement que Jean-Christophe Angelini, Michel Giraschi, Jeanne Stromboni et Petru-Antone Vesperini avec le soutien de Paul-André Colombani, invitent tous les porto-vecchiais et habitants de la région à venir participer à la construction qui leur ressemble.