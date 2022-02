PNC : " nous ne participerons pas à une stratégie qui s’apparente à un coup de communication"

Quatre jours après l’action symbolique d’une quarantaine d'élus des trois groupes nationalistes entrés d'un commun accord au Palais Lantivy pour protester contre "l'attitude de l'Etat" et les derniers "cadeaux du préfet Lelarge", le PNC a tenu lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée ce lundi 28 février en début d’après-midi, à expliquer cet acte peu compris par les militants du parti. « La rupture entre Avanzemu et l’actuelle majorité est consommée depuis juin 2021 mais venir en soutien a été un geste spontané et militant à l’égard des autres nationalistes. Bien que les désaccords soient réels et connus de tous, il nous a paru opportun de répondre positivement à une sollicitation très tardive », tient à souligner le secrétaire général du parti, Jean-Christophe Angelini.A priori, la majorité territoriale de Femu a Corsica ne pourra plus compter dans les prochains mois sur la participation d’Avanzemu à d’autres actions. Selon le PNC, au sortir de l’occupation de la préfecture d’Ajaccio, il aurait été question d’une réunion ce mercredi 2 mars pour « préparer la suite ». Si elle se tenait, le parti de Jean-Christophe Angelini ne serait pas de la partie : « Si les choses devaient s’inscrire dans un temps plus long, nous ne pourrions plus y adhérer. Nous ne voyons pas bien comment avec la situation en Ukraine et l’imminence du premier tour des élections présidentielles, nous pourrions envisager des initiatives qui auraient des chances d’aboutir. Nous ne participerons pas à une stratégie qui s’apparente à un coup de communication voir à une diversion », poursuit-il.Le PNC organisera une première grande réunion publique le 17 mars prochain à Paris. Dans les prochains jours, il annonce également une « série d’évènements » sur toute l’île pour donner « une autre dimension ». Ces rendez-vous ont un but : proposer au lendemain des législatives, une feuille de route à la prochaine majorité présidentielle afin de « régler la question politique corse ». « Cela pourrait passer par une articulation de l’article 74 de la constitution mais le débat reste ouvert »,précise Jean-Christophe Angelini.