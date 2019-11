Ospedale : Retrouvé mort dans sa voiture plus d’une semaine après un accident

Son véhicule a dévalé un ravin sur près de tente mètres, il y a plus d’une semaine, et c’est là que ce porto vecchiais d'une soixantaine d'années a trouvé la mort. C’est la piste privilégiée par les gendarmes de Porto Vecchio qui depuis des jours avaient été alertés pour la disparition inquiétante d’un homme.



Selon toute vraisemblance, la victime aurait effectué une sortie de route a deux kilomètres du village de l’Ospedale. Son véhicule aurait terminé sa course dans un ravin et n’était à peu près pas visible depuis la route. Tout porte à croire que le corps de l’automobiliste se trouvait à cet endroit depuis plus d’une semaine.



Des enquêteurs ont été dépêchés sur les lieux du drame dans l’après-midi de vendredi 14 novembre pour tenter d’établir les circonstances de ce malheureux événement.