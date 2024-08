Orages : la Corse passe en vigilance jaune

Pour ce vendredi après-midi, des orages devraient se développer principalement sur le relief de la Corse, inique Météo France, avec des intensités de pluie de 30 à 50 mm en peu de temps, accompagnées par endroits de grêle. Plus tard dans la journée, des orages plus importants pourraient remonter de Sardaigne, entraînant des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h, voire plus sur les caps et zones exposées, ainsi que de la grêle et de fortes intensités pluviométriques temporaires.