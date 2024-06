"Orages" : la Corse en vigilance jaune

Météo France a diffusé un bulletin de Vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour le

phénomène «orages» du dimanche 23 juin de 12 heures au lundi 24 juin à 18h au plus tôt.

Des orages sont attendus dès cet après-midi sur les deuxdépartements. Les cumuls attendus sont hétérogènes, mais localement des quantités atteignant entre 30 et 50 mm sont envisageables, localement près de 70mm.

Ces orages peuvent être accompagnés de grêle. Accalmie dès la fin de journée, encore quelques averses

ponctuellement, mais moins forts qu'en journée.

Demain, à nouveau, des orages se forment à la mi-journée jusqu'en fin d'après-midi e début de soirée, avec des quantités semblables à celles de ce jour, et avec de nouveau des chutes probables. de grêle