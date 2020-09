Orages : la Corse en vigilance "jaune"

Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

Météo France a également placé la Corse-du-Sud en vigilance jaune pour le même phénomène.

Ces orages sont localement violents, accompagnés de fortes averses de pluie, de grêle et de fortes rafales de vents (80 à 90 km/h possibles. Les intensités de pluie peuvent être fortes et donner 30 à 40 mm en 1 heure et ponctuellement 50 mm. Sur l'ensemble de l'épisode les cumuls peuvent atteindre localement 50 à 60 voire 70 à 80 mm.Les activités de pleine nature et nautiques sont à proscrire (jeux flottants gonflables, canyoning, randonnée...), et les campings sont à surveiller.La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse : • Ne pas se promener le long du rivage ou le bord des falaises,• Ne pas se promener sur les crêtes,• Éviter les sorties en mer,• Limiter autant que possible ses déplacements,• Sur la route, faire preuve de prudence,• Être vigilant face aux chutes d’objets,• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,• Ne pas intervenir sur les toitures,• Respecter strictement l’interdiction d’emploi du feu