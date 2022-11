Orages : la Corse-du-Sud en vigilance jaune

Lundi 14 novembre Météo-France a déclenché une vigilance jaune orages sur la Corse-du-Sud pour un épisode méditerranéen pluvio-orageux localement très intense. L'alerte qui va de ce jour 19 heures jusqu'au moins 16 heures du mardi 15, signifie qu'il faut rester attentif à l'évolution de la situation, et éviter de s'exposer dans les endroits susceptibles d'être atteints par des crues ou des impacts de foudre.Sur l'ile le temps restera chargé mardi et quelques pluies se produiront par moments, selon les prévisions de Météo-France. En Corse du Sud les pluies seront par moments plus marquées et localement orageuses le matin, alors que sur l’ouest de la Corse, on attend averses et orages avec parfois des cumuls assez forts.Les températures minimales seront comprises entre 14 et 19 degrés.