On a testé pour vous - Bastia-Furiani, 8 minutes en train

Il est 11h12 ce mercredi 23 février, quand Sophie, ses enfants Valentin 11 ans et Antoine 4 ans, arrivent à la gare de Furiani. C’est les vacances scolaires et la mère de famille a profité de cette journée ensoleillée pour emmener se balader ses deux bambins au Fortin de Furiani. À 11h17, ils prendront pour la deuxième fois de la journée le train qui les ramènera dans le centre-ville de Bastia pour rejoindre leur domicile. « Avant la fermeture du tunnel, on ne le prenait jamais. Finalement, je vois que les enfants adorent ça et c’est surtout très pratique », lance Sophie en regardant au loin arriver la « micheline ».



La mère de famille n’est pas la seule à avoir changé sa manière de se déplacer en dehors de Bastia. Depuis la fermeture du tunnel de Bastia le vendredi 18 février, les chemins de fer de la Corse qui a augmenté ses rotations et élargi ses horaires, a enregistré 6000 demandes de pass gratuits pour la semaine du 21 au 27 février. Une véritable réussite pour Jacques Chibaudel, le directeur de production des Chemins de fer de la Corse : « Sur les 6000 pass, 80% sont des non-utilisateurs de notre réseau. »



C’est aussi ce qu’a pu remarquer Jean-Philippe, employé à la gare de Furiani. Depuis le début de semaine, il voit affluer en gare de nouvelles têtes. « Il y a beaucoup de familles avec des enfants, mais aussi des personnes venues de Corte qui déposent leur véhicule dans les deux parkings à disposition et rejoignent la ville en train », lance-t-il. Il y a juste à tourner la tête pour attester de ses dires. Le parking accolé à la voie ferrée est complet. Le second, celui du stade, possède encore quelques places libres.



« À l’avenir, je le prendrai au moins une fois par semaine »



Il est 11h17. Le train s’approche du quai, Marie-Madeleine monte à bord. La professeure au CFA de Furiani qui habite au centre-ville a adopté depuis le début de semaine ce nouveau mode de transport pour ne pas être bloquée dans les embouteillages. « Normalement je mets 35 min porte à porte quand ça roule et avec le train c’est plutôt 25 à 30 min », détaille la nouvelle utilisatrice assise sur un fauteuil rouge près de la fenêtre. Elle poursuit très enthousiaste : « On dirait que je ne passe que 5 min dans le train, c’est tellement rapide ! À l’avenir, c’est décidé, je le prendrai au moins une fois par semaine pour me rendre au travail. »



Durant le trajet, les paysages défilent et les arrêts avec. Sansonetti-Puliclinica, Erbaghjolu, Montesoru, Bassanese, Lupinu et Bastia. Il aura fallu huit minutes pour que le train qui relie Casamozza à Bastia en passant par Furiani arrive au centre-ville.



Sous les yeux de Jacques Chibaudel, une soixantaine de personnes descend des wagons, insouciante. À leur arrivée, le directeur des chemins de fer et les cheminots ne peuvent que savourer cette « réussite » et l’enthousiasme des utilisateurs.