Octobre Rose à Portivechju : rendez-vous dimanche prochain au complexe du Pruneddu

GAP le Mardi 25 Octobre 2022 à 13:32

Dans le cadre du mois Octobre Rose a Cità di Portivechju et la Ligue contre le Cancer et le CASC organisent une journée sportive et conviviale au complexe sportif du Pruneddu. le rendez-vous est donne ce dimanche 30 octobre à 10 heures