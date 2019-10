Objectifs atteints pour la délégation d’entreprises corses en Gaspésie

Cette coopération unique portée par l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) en partenariat avec le Technocentre des TIC de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (TCTIC) a atteint ses objectifs.Collaboration cofinancée par l’ADEC et la Commission permanente de coopération franco-québécoise.Première mission de coopération qui s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Schéma de Développement Ecomonique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDE2I) et du plan de l’internationalisation de l’économie tous deux adoptés par l’Assemblée de Corse.



La délégation corse conduite par Lesia Sargentini, directrice Innovation, Internationalisation et Intelligence Territoriale de l’ADEC, était composée de Pierre Gambini conseiller artistique et numérique de Qwant music, Graziella Luisi Directrice de la Fundazione di l’Università di Corsica, Lionel Dumas-Perini directeur de Bastia Coworking, Marc Simeoni CEO et fondateur de Volpy et Nicolas Andrei directeur général délégué de Sitec.







Grâce à cette coopération une passerelle « Méditerranée – Amérique du Nord » a pu être établie pour ces deux territoires éloignés mais soumis à des enjeux similaires, les entreprises ont pu développer et échanger leurs compétences pour aboutir à l'internationalisation des projets.





Les résultats attendus ont été atteints ; la naissance de projets collaboratifs et la mise en place de partenariats.

Un premier partenariat sur le thème du tourisme durable a vu le jour entre l’Università di Corsica, sous l’impulsion de la Fundazione di l’Università di Corsica, et le CIRADD (Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable).



Dès à présent, l’ADEC entame des démarches pour l’implantation d’un VIE (Volontariat International en Entreprise) au Québec et pour la préparation d’une action collective au WAQ (le plus grand événement numérique francophone en Amérique du Nord) qui se déroulera en avril 2020 à Québec.





« Nos partenaires nous ont offert une opportunité unique de découvrir l’écosystème de leur territoire. Ce projet, est un pari sur l’avenir puisqu’il nous engage sur deux années et nous reviendrons avec des perspectives de collaboration nouvelles que nous expérimenterons dès 2020. La Corse, se connecte à l’Amérique du Nord à travers un projet concret qui pourra déboucher sur des coopérations bilatérales et sera poursuivi par la présence sur place d’un volontaire international relais du projet et contact de tous les opérateurs désireux d’investir sur le territoire. » confiait au terme du voyage Lesia Sargentini.



Une stratégie sur le long terme qui a pour but de pénétrer des secteurs d'activités conjoints aux deux territoires comme le maritime et plus généralement l’économie bleue, l'hydraulique, les énergies renouvelables via le pôle Capenergies et le tourisme innovant et durable. Un autre échange est prévu au printemps 2020.