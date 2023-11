Nuits de l'orientation à Bastia et Ajaccio : une soirée pour trouver sa voie

BASTIA au Musée de Bastia de 17h à 21h

AJACCIO au Palais des congrès 17h à 21h

"Toi, quel métier veux-tu faire ?" C'est une interrogation fréquente à laquelle de nombreux élèves ne savent pas répondre. L’orientation scolaire et professionnelle peut être en effet compliquée pour les jeunes. Pour aider les jeunes dans leur orientation scolaire et professionnelle, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse organise depuis une décennie les Nuits de l'orientation à Bastia et Ajaccio.L'objectif de ces manifestations est d'accompagner collégiens et lycéens dans la découverte de leur voie, la compréhension de leur personnalité, et le déchiffrement de leur potentiel. Tout est fait pour que les jeunes ressortent avec une idée, en apprenant à mieux se connaître et en découvrant des métiers et la façon d’y accéder. Ces soirées, qui s'adressent à un public varié, incluant collégiens, lycéens, étudiants, parents, adultes en reconversion et demandeurs d'emploi, sont l'occasion de poser des questions sur un éventuel changement professionnel. En collaboration avec des partenaires institutionnels tels que la Mission Locale, la Direction Régionale Académique de l'Information et de l'Orientation, Pôle Emploi, et d'autres, l'événement vise à fournir des conseils précieux et à présenter une variété de métiers dans différents secteurs.De nombreux métiers seront donc à l’honneur dans tous les secteurs : information, NTIC, industrie, bâtiment, digital, innovation, artisanat, transport et logistique, santé, social, juridique, banque, montagne, sport, formation, enseignement, sécurité, défense…De plus, le site Hello Charly offre aux visiteurs la possibilité de passer des tests de personnalité avec un abonnement gratuit du 30 novembre au 30 décembre.