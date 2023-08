Nuit des étoiles 2023 : comment bien observer la pluie d'étoiles filantes en Corse

Chaque année, de la mi-juillet à la mi-août, une splendide pluie de météores illumine notre ciel. Ce spectacle céleste atteindra son apogée ce week-end, en particulier durant la nuit du samedi 12 au dimanche 13. Entre 70 et 110 fragments de poussière, issus de la comète Swift-Tuttle, brilleront à l'œil nu.Pour en savoir plus sur ce phénomène celeste, nous avons demandé à Alexis Giacomoni, médiateur scientifique et fondateur à Ajaccio de l'association Horizon Astronomie de nous expliquer ce qu'il se passe vraiment au-dessus de nos têtes à partir de ce soir.Les dates du 11, 12 et 13 août correspondent au pic d'activité des Perséides. Chaque année en juillet, la Terre traverse l'orbite de la comète Swift-Tuttle. Cette trajectoire laisse derrière elle un nuage de particules de poussière qui pénètrent l'atmosphère terrestre à grande vitesse. Ces particules se consument en entrant en contact avec les couches supérieures de l'atmosphère, créant ainsi le phénomène lumineux que nous appelons étoile filante.En réalité, l'appellation d'"étoile" est incorrecte. Les Perséides ne sont pas des étoiles qui chutent du ciel, mais la plupart du temps, ce sont de minuscules poussières cosmiques, de la taille d'un grain de sable.Cette tradition a été instaurée par les Grecs et trouve ses racines dans leur mythologie. Ils croyaient qu'un dieu de l'Olympe soulevait la voûte céleste pour observer ce qui se passait sur Terre, faisant ainsi tomber des étoiles du ciel. Une étoile filante était donc perçue comme un signe que l'un des dieux écoutait, incitant les Grecs à exprimer un souhait. Alexis Giacomoni explique que les Perséides sont également surnommées "les larmes de saint Laurent", en référence à la nuit de saint Laurent, renommée pour ses étoiles filantes.Lors des nuits des Perséides, vous pouvez choisir de vous joindre à Alexis Giacomoni le 11 août au Grand site de la Parata et le 12 à Alo Bisujè (Bilia) pour observer les météores. Sinon, sélectionnez un endroit proche de chez vous, à l'abri des lumières parasites. Pour une expérience optimale, l'expert recommande de se rendre dans une zone sans pollution lumineuse. "Installez-vous confortablement, allongez-vous pour contempler l'ensemble de la voûte céleste, car la localisation des étoiles filantes est imprévisible." Notez que les Perséides seront plus visibles du côté Est-Sud-Est.À mesure que la nuit avance, la Terre progresse dans sa rotation et sa révolution autour du soleil, plaçant ainsi le matin du côté avant de sa trajectoire. Donc, plus vous avancez vers le matin, plus vous aurez l'opportunité d'observer des étoiles filantes. Cette année, la Lune ne devrait pas gâcher le spectacle, car sa luminosité sera minimale, sous la forme d'un fin croissant."Repérez-les à l'œil nu", conseille l'astronome. L'utilisation d'un télescope n'est pas nécessaire, à moins que vous ne souhaitiez redécouvrir les constellations qui ornent notre voûte céleste.Les étoiles filantes resteront visibles jusqu'à la fin août, avec une période particulièrement propice dans la nuit du 16 août, marquée par la nouvelle Lune.