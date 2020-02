Nouveau coup de vent prévu sur la Corse : l'ile en vigilance jaune

Après un début de semaine venteux à cause du passage de Ciara, la Corse est à nouveau en jaune même si le coup de vent attendu pour ce soir devrait être de moins forte intensité. Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météorologique à surveiller pour le paramètre « Vent fort » du jeudi 13 février à 21 heures jusqu’au moins vendredi 14 février à 6h.



Un fort vent d'ouest va de nouveau souffler. Des rafales entre 70 et 85 km/h sont attendues sur la Balagne, le relief, le Cap Corse et la région de Porto-Vecchio.